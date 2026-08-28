Сили оборони ліквідували ще 1 630 окупантів та знищили понад тисячу одиниць ворожої техніки
Київ • УНН
Українські військові ліквідували 1 630 російських військових і знищили 1 657 БПЛА, 493 автомобілі та десятки артсистем. Загальні втрати РФ сягнули 1 483 780 осіб.
Українські військові протягом минулої доби знешкодили 1 630 російських загарбників і суттєво послабили матеріально-технічну базу противника. Про це пише УНН з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
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Окупаційні війська зазнали відчутних втрат у безпілотних апаратах та автотранспорті. Повітряні сили та підрозділи сухопутних військ приземлили 1 657 ворожих БПЛА оперативно–тактичного рівня. Також українські захисники знешкодили 8 крилатих ракет та знищили 493 одиниці автомобільної техніки разом із автоцистернами.
Суттєвих утрат зазнала і важка артилерія ворога. За добу бійці знищили 55 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 реактивні системи залпового вогню. Окрім цього, ліквідовано 3 російські танки, 2 одиниці спеціальної техніки та 16 наземних робототехнічних комплексів.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1 483 780 осіб особового складу. За цей час знищено 12 307 танків, 25 237 бойових броньованих машин, 48 749 артилерійських систем та 2 067 реактивних систем залпового вогню.
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