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Силы безопасности Афганистана ликвидировали 22 боевика движения "Талибан"

Киев • УНН

 • 6573 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Афганские силы безопасности в ночь с 14 на 15 июня нанесли воздушные удары по нескольким районам на севере и юге страны, уничтожив в общей сложности 22 боевика движения "Талибан". Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на военных Афганистана, передает УНН.

Силы безопасности Афганистана ликвидировали 22 боевика движения "Талибан"

Афганский военный представитель Абдул Хади Джамал сообщил изданию о том, что боевые самолеты сил безопасности 15 июня в первой половине дня нанесли авиаудар по одному из мест собрание членов группировки "Талибан" в стратегическом районе Ишкамиш провинции Тахар.

В результате 8 боевиков были убиты, 5 получили ранения от взрыва.

Кроме того, в заявлении военных указано, что афганскими силами безопасности ночью 14 июня, были нанесены воздушные удары по большому количеству укрытий талибов в районе Мизан провинции Забул на юге Афганистана. В результате операции 14 боевиков были уничтожены, еще 2 члена группировки были схвачены наземным подразделением.

"Талибан" пока никак не прокомментировал произошедшее.

Как сообщал УНН, США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане.

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