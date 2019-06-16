Силы безопасности Афганистана ликвидировали 22 боевика движения "Талибан"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Афганские силы безопасности в ночь с 14 на 15 июня нанесли воздушные удары по нескольким районам на севере и юге страны, уничтожив в общей сложности 22 боевика движения "Талибан". Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на военных Афганистана, передает УНН.
Афганский военный представитель Абдул Хади Джамал сообщил изданию о том, что боевые самолеты сил безопасности 15 июня в первой половине дня нанесли авиаудар по одному из мест собрание членов группировки "Талибан" в стратегическом районе Ишкамиш провинции Тахар.
В результате 8 боевиков были убиты, 5 получили ранения от взрыва.
Кроме того, в заявлении военных указано, что афганскими силами безопасности ночью 14 июня, были нанесены воздушные удары по большому количеству укрытий талибов в районе Мизан провинции Забул на юге Афганистана. В результате операции 14 боевиков были уничтожены, еще 2 члена группировки были схвачены наземным подразделением.
"Талибан" пока никак не прокомментировал произошедшее.
Как сообщал УНН, США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане.