США і Талібан звинуватили один одного в протидії мирним зусиллям в Афганістані

Полеміка між двома протиборчими сторонами в "Твіттері" розгорнулася на тлі багатомісячного діалогу представників США і Талібану, мета якого - покласти край війні в Афганістані. Однак, незважаючи на що йдуть переговори, Талібан не припинив і не знизив масштаб бойових дій.

В результаті зіткнень між бойовиками Талібану та підтримуваними США силами безпеки Афганістану в останні дні загинули або отримали поранення сотні людей, в тому числі мирних жителів.

Представник Талібану Забіулла Муджахід написав в "Твіттері" увечері в суботу, що саме Вашингтон, а не таліби виступають проти мирних зусиль. Він повторив традиційну позицію Талібану, яка полягає в тому, що військове втручання США в Афганістані нібито є причиною 17-річної війни.

"Поки ви окуповуєте нашу країну за допомогою сили і змов, жоден справжній афганець не шукатиме миру, але буде прагнути вигнати вас", - написав Муджахід.

Його твіт став відповіддю на слова представника американських військових полковника Дейва Батлера про те, що Талібан заподіює біль афганцям, які хочуть встановлення миру у своїй країні.

Муджахід закликав Батлера говорити тільки від імені американської сторони і "подумати про шляхи припинення окупації", а не намагатися представляти афганців.

"Ви знаєте, що це неправда. Афганський народ знає, що це неправда. У вас є можливість скоротити насильство, але ви вирішили цього не робити цього, - заявив у відповідь Батлер. - Талібан вважає за краще ігнорувати волю народу і завдавати шкоди цій країні. Мир - ось вірний шлях ".

Слова Батлера спонукали Муджахида в подальшому твіті запитати представника американських військових, чи є неправдою те, що американські війська "насильно" влаштувалися в Афганістані, скинули "незліченні бомби" і ув'язнили тисячі афганців.

"Люди, за яких, за вашими словами, ви воююте, хочуть миру. Ви знаєте правду. Вас навіть немає в цій країні, але ви відправляєте афганських синів вмирати, в той час як ви атакуєте гордість народу - Афганські сили безпеки. Ви заявляєте, що воюєте з нами, але насправді нападаєте лише на афганців ", - відповів полковник Батлер в" Твіттері".

Нагадаємо, таліби в Афганістані у п'ятницю оголосили про початок свого весняного наступу, незважаючи на переговори про мир зі Сполученими Штатами.