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США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане

США и Талибан обвинили друг друга в противодействии мирным усилиям в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 13068 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Представители американских военных и Талибана через социальные сети обвинили друг друга в противодействии усилиям по установлению мира в охваченном конфликтом Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Полемика между двумя противоборствующими сторонами в "Твиттере" развернулась на фоне многомесячного диалога представителей США и Талибана, цель которого – положить конец войне в Афганистане. Однако, несмотря на идущие переговоры, Талибан не прекратил и не снизил масштаб боевых действий.

В результате столкновений между боевиками Талибана и поддерживаемыми США силами безопасности Афганистана в последние дни погибли или получили ранения сотни людей, в том числе мирных жителей.

Представитель Талибана Забиулла Муджахид написал в "Твиттере" вечером в субботу, что именно Вашингтон, а не талибы выступают против мирных усилий. Он повторил традиционную позицию Талибана, которая состоит в том, что военное вмешательство США в Афганистане якобы является причиной 17-летней войны.

"Пока вы оккупируете нашу страну с помощью силы и заговоров, ни один истинный афганец не будет искать мира, но будет стремиться выгнать вас", – написал Муджахид.

Его твит стал ответом на слова представителя американских военных полковника Дейва Батлера о том, что Талибан причиняет боль афганцам, которые хотят установления мира в своей стране.

Муджахид призвал Батлера говорить только от имени американской стороны и "подумать о путях прекращения оккупации", а не пытаться представлять афганцев.

"Вы знаете, что это неправда. Афганский народ знает, что это неправда. У вас есть возможность сократить насилие, но вы решили этого не делать этого, – заявил в ответ Батлер. – Талибан предпочитает игнорировать волю народа и наносить ущерб этой стране. Мир – вот верный путь".

Слова Батлера побудили Муджахида в последующем твите спросить представителя американских военных, является ли неправдой то, что американские войска "насильно" обосновались в Афганистане, сбросили "бесчисленные бомбы" и заключили в тюрьму тысячи афганцев.

"Люди, за которых, по вашим словам, вы воююте, хотят мира. Вы знаете правду. Вас даже нет в этой стране, но вы отправляете афганских сыновей умирать, в то время как вы атакуете гордость народа – Афганские силы безопасности. Вы заявляете, что воюете с нами, но на самом деле нападаете лишь на афганцев", – ответил полковник Батлер в "Твиттере".

Напомним, талибы в Афганистане в пятницу объявили о начале своего весеннего наступления, несмотря на переговоры о мире с Соединенными Штатами.

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