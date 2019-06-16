Сили безпеки Афганістану ліквідували 22 бойовика руху "Талібан"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Афганські сили безпеки в ніч з 14 на 15 червня завдали повітряних ударів по декількох районах на півночі і півдні країни, знищивши в цілому 22 бойовика руху “Талібан”. Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на військових Афганістану, інформує УНН.
Афганський військовий представник Абдул Хаді Джамал повідомив виданню про те, що бойові літаки сил безпеки 15 червня в першій половині дня завдали авіаудар по одному з місць зібрання членів угруповання “Талібан” в стратегічному районі Ішкаміш провінції Тахар.
В результаті 8 бойовиків були вбиті, 5 отримали поранення від вибуху.
Крім того, в заяві військових зазначено, що афганськими силами безпеки вночі 14 червня, були нанесені повітряні удари по великій кількості укриттів талібів в районі Мізан провінції Забул на півдні Афганістану. В результаті операції 14 бойовиків були знищені, ще 2 члени угруповання були схоплені наземним підрозділом.
“Талібан” поки що ніяк не прокоментував подію.
Як повідомляв УНН, США і Талібан звинуватили один одного в протидії мирним зусиллям в Афганістані.