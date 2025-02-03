Силы беспилотных систем провели более 220 операций вглубь территории России - командующий Сил беспилотных систем
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ запустили более 3,5 тысяч дронов по территории рф. Подтвержденная глубина поражения целей достигает более 2000 километров.
В 2024 году подразделения Сил беспилотных систем провели более 220 операций вглубь территории России. Запущено более 3,5 тысяч средств.
Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский в интервью «Радио Свобода», передает УНН.
Детали
Если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие: нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории россии. Запущено более 3,5 тысяч средств на данный момент
Он отметил, что только за крайние два месяца нашими подразделениями Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих «БУК-М3», «Тор».
Из интересных глубин, это, например, поражение «БУК-М3» буквально две недели назад на глубину 57 километров
Кроме того, подтвержденная и возможная глубина работы Сил беспилотных систем на сегодня составляет более 2000 километров.
Соответственно, в зависимости от задач мы и будем развивать технологии в дальнейшем. Моя задача - сделать государство и армию сильной, готовой к любой войне будущего
Напомним,
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ подтвердил наличие лазерных технологий для поражения целей.