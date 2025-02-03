Силы беспилотных систем провели более 220 операций вглубь территории России - командующий Сил беспилотных систем

В 2024 году подразделения Сил беспилотных систем провели более 220 операций вглубь территории России. Запущено более 3,5 тысяч средств.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский в интервью «Радио Свобода», передает УНН.

Детали

Если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие: нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории россии. Запущено более 3,5 тысяч средств на данный момент