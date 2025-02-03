Командувач Сил безпілотних систем: лазерні технології уже вражають цілі на певній висоті

Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати певні цілі на певній висоті. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, у тому числі – пошук рішень у боротьбі з "шахедами", привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти - заявив Сухаревський.

Нагадаємо

Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю. Система "Тризуб" здатна збивати літаки на висоті понад 2 кілометри, зазначив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України.