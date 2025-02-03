Командующий Сил беспилотных систем: лазерные технологии уже поражают цели на определенной высоте

Украина имеет лазерные технологии, которые уже сейчас могут поражать определенные цели на определенной высоте. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе - поиск решений в борьбе с "шахедами", привел нас к командам, которые активно этим занимаются. И да, повторюсь - лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты - заявил Сухаревский.

Напомним

Украина стала пятой страной в мире, которая имеет собственное лазерное оружие. Система "Тризуб" способна сбивать самолеты на высоте более 2 километров, отметил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.