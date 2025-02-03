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Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб території росії - командувач Сил безпілотних систем

Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб території росії - командувач Сил безпілотних систем

Київ • УНН

 • 33201 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ запустили більше 3,5 тисяч дронів по території рф. Підтверджена глибина ураження цілей сягає понад 2000 кілометрів.

У 2024 році підрозділи Сил безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб території росії. Запущено більше 3,5 тисяч засобів.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено більше 220 операцій з глибинного ураження противника по території росії. Запущено більше 3,5 тисяч засобів на цей момент

- заявив Сухаревський. 

Він зазначив, що тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено більше 15 одиниць дороговартісних "БУК-М3", "Тор".

Із цікавих глибин, це, наприклад, ураження "БУК-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів

- додав Сухаревський.

Окрім того, підтверджена і можлива глибина роботи Сил безпілотних систем на сьогодні складає понад 2000 кілометрів.

Відповідно, в залежності від завдань ми і будемо розвивати технології в подальшому. Моє завдання – зробити державу і армію сильною, готовою до будь-якої війни майбутнього

- додав командувач. 

Нагадаємо

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердив наявність лазерних технологій для ураження цілей. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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