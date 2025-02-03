Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб території росії - командувач Сил безпілотних систем

У 2024 році підрозділи Сил безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб території росії. Запущено більше 3,5 тисяч засобів.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

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Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено більше 220 операцій з глибинного ураження противника по території росії. Запущено більше 3,5 тисяч засобів на цей момент