Силы Асада атаковали Идлиб, погибли мирные жители
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Силы режима Башара Асада и его пособники атаковали зону деэскалации Идлиб, в результате чего погибли семь мирных жителей. Об этом сообщает агентство Анадолу, ссылаясь на источники в Управлении гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), передает УНН.
Как сообщается, войска режима подвергли населенные пункты интенсивным воздушным и наземным ударам. Таким образом, число погибших за последние сутки достигло 22 человек.
Напомним, госдеп США призвал Россию остановить эскалацию насилия в Сирии.
Представительница Госдепа заявила, что авиаудары, вызванные военными действиями РФ и режима Башара Асада в таких провинциях Сирии, как Идлиб и северная Хама, дестабилизируют регион и еще больше ухудшают тяжелую гуманитарную ситуацию.
Как сообщал УНН, войска режима Башара Асада продолжают обстреливать населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.