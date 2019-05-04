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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102235 просмотра

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7 марта, 13:58 • 104055 просмотра

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7 марта, 08:52 • 127462 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112703 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138516 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144771 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130207 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130280 просмотра

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Актуальное
Силы Асада атаковали Идлиб, погибли мирные жители

Силы Асада атаковали Идлиб, погибли мирные жители

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Силы режима Башара Асада и его пособники атаковали зону деэскалации Идлиб, в результате чего погибли семь мирных жителей. Об этом сообщает агентство Анадолу, ссылаясь на источники в Управлении гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), передает УНН.

Как сообщается, войска режима подвергли населенные пункты интенсивным воздушным и наземным ударам. Таким образом, число погибших за последние сутки достигло 22 человек.

Напомним, госдеп США призвал Россию остановить эскалацию насилия в Сирии.

Представительница Госдепа заявила, что авиаудары, вызванные военными действиями РФ и режима Башара Асада в таких провинциях Сирии, как Идлиб и северная Хама, дестабилизируют регион и еще больше ухудшают тяжелую гуманитарную ситуацию.

Как сообщал УНН, войска режима Башара Асада продолжают обстреливать населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

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