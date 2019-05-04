Сили Асада атакували Ідліб, загинули мирні жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сили режиму Башара Асада та його пособники атакували зону деескалації Ідліб, в результаті чого загинули сім мирних жителів. Про це повідомляє агентство Анадолу, посилаючись на джерела в Управлінні цивільної оборони Ідліб ("Білі каски"), передає УНН.
Як повідомляється, війська режиму піддали населені пункти інтенсивним повітряним і наземним ударам. Таким чином, число загиблих за останню добу досягло 22 осіб.
Нагадаємо, держдеп США закликав Росію зупинити ескалацію насильства в Сирії.
Представниця Держдепу заявила, що авіаудари, викликані військовими діями РФ і режиму Башара Асада в таких провінціях Сирії, як Ідліб і північна Хама, дестабілізують регіон і ще більше погіршують важку гуманітарну ситуацію.
Як повідомляв УНН, війська режиму Башара Асада продовжують обстрілювати населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії.