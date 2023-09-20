Силам обороны передали арестованный вертолет беглого олигарха Жеваго
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинские войска получили вертолет экс-нардепа Константина Жеваго, который был арестован в рамках расследования уголовного производства в марте 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
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“Арестованный вертолет экс-нардепа и акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ. Сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГБР, это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.
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Напомним
Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Как отмечают в ГБР, они подозреваются в том, что организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.