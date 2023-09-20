Силам оборони передали арештований гелікоптер олігарха-втікача Жеваго

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“Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ. Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера”, - йдеться у повідомленні.

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За даними ДБР, це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

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Нагадаємо

Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Як зазначають у ДБР, вони підозрюються у тому, що організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.