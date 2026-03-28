"Сила нашего войска – это люди": Сырский наградил бойцов штурмовых подразделений в Южной операционной зоне
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ вручил почетные нагрудные знаки воинам четырех бригад и полков. Награды получили бойцы за мужество и профессионализм на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки в Южную операционную зону вручил награды военнослужащим штурмовых и десантно-штурмовых подразделений. Об этом он сообщил в Telegram и обнародовал соответствующие фото, информирует УНН.
Подробности
По словам главкома, сила Украины и ее войска – это люди, каждый воин в составе подразделения.
За образцовое выполнение служебных обязанностей, профессионализм, разумную инициативу при выполнении боевых задач, самоотверженность и мужество вручил почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженных сил Украины "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Воинская честь", "Золотой крест", "За добросовестную службу" военнослужащим 1-го и 225-го отдельных штурмовых полков и 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад
Он поблагодарил воинов за добросовестное выполнение боевых задач, личную отвагу и стойкость.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ездил в наступательную группировку на Юг. По его словам, освобождено до 470 кв. км, у РФ 11 тыс. потерь.
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов23.03.26, 11:48 • 38053 просмотра