"Сила нашого війська – це люди": Сирський нагородив бійців штурмових підрозділів у Південній операційній зоні
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ вручив почесні нагрудні знаки воїнам чотирьох бригад і полків. Нагороди отримали бійці за мужність та професіоналізм на фронті.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки до Південної операційної зони вручив нагороди військовослужбовцям штурмових та десантно-штурмових підрозділів. Про це він повідомив у Telegram і оприлюднив відповідні фото, інформує УНН.
Деталі
За словами головкома, сила України та її війська – це люди, кожен воїн у складі підрозділу.
За зразкове виконання службових обов’язків, професіоналізм, розумну ініціативу під час виконання бойових завдань, самовідданість та мужність вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України "Сталевий хрест", "Хрест хоробрих", "Срібний хрест", "Хрест Військова честь", "Золотий хрест", "За сумлінну службу" військовослужбовцям 1-го і 225-го окремих штурмових полків та 82-ї і 95-ї окремих десантно-штурмових бригад
Він подякував воїнам за сумлінне виконання бойових завдань, особисту відвагу та стійкість.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський їздив до наступального угруповання на Південь. За його словами, звільнено до 470 кв. км, у рф 11 тис. втрат.
