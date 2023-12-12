Siemens и Volkswagen требуют от правительства Германии компенсации за инвестиции в РФ
Киев • УНН
Siemens и Volkswagen обратились к немецкому правительству с просьбой компенсировать инвестиционные потери в России, вызванные санкциями и выводом иностранных предприятий.
После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России. В частности подразделения компаний Siemens и Volkswagen обратились к правительству Германии с запросом о компенсации в связи с финансовыми потерями в России. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Представители компаний объяснили свою инициативу желанием воспользоваться механизмом гарантий со стороны немецкого правительства.
Как и многие другие немецкие компании, Siemens обезопасила инвестиции в России, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны стороны федерального правительства
Представитель Volkswagen Bank также отметил, что разбирательства по компенсаций продолжаются, но отказался привести другие подробности.
Сообщается, что по состоянию на середину ноября правительство Германии получило 16 запросов от 8 компаний, которые решили воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за ухода из России на общую сумму в 2,8 млрд евро.
Siemens и Volkswagen требуют от правительства Германии компенсации за инвестиции в РФ
Siemens и Volkswagen обратились к немецкому правительству с просьбой компенсировать инвестиционные потери в России, вызванные санкциями и выводом иностранных предприятий.
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