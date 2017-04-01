Сечевиков Карпатской Украины вспомнили в Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, во Львовской области, на Верецком перевале, недалеко с.Климець Львовской области почтили сечевиков Карпатской Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, передает УНН.
Сначала состоялась панихида. После руководство области и района, общественные, молодежные и ветеранские организации, а также делегация из Закарпатья возложили цветы к могилам борцов за независимость Карпатской Украины.
На перевале также состоялось торжественное вече, к мемориалу возложили цветы и зажгли лампадки в память о погибших патриотов.
Напомним, 1 апреля акция памяти погибших бойцові АТО прошла в Одессе.