Сечевиков Карпатской Украины вспомнили в Львовской области

Сначала состоялась панихида. После руководство области и района, общественные, молодежные и ветеранские организации, а также делегация из Закарпатья возложили цветы к могилам борцов за независимость Карпатской Украины.

На перевале также состоялось торжественное вече, к мемориалу возложили цветы и зажгли лампадки в память о погибших патриотов.

Напомним, 1 апреля акция памяти погибших бойцові АТО прошла в Одессе.