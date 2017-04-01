Січовиків Карпатської України згадали на Львівщині

Спочатку відбулася панахида. Опісля керівництво області та району, громадські, молодіжні та ветеранські організації, а також делегація із Закарпаття поклали квіти до могил борців за незалежність Карпатської України

На перевалі також відбулось урочисте віче, до меморіалу поклали квіти та запалили лампадки у пам'ять про загиблих патріотів.

Нагадаємо, 1 квітня акція пам'яті тих,хто загинув в зоні АТО пройшла в Одесі.