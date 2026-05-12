Сибига заявил, что за последние годы влиятельные государства неоднократно просили Украину не бить по россии 9 мая
Киев • УНН
Андрей Сибига получал ноты от влиятельных государств с просьбой не бить по рф 9 мая. Глава МИД назвал это признанием боевых способностей Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что за последние годы получал дипломатические ноты от влиятельных государств с просьбой не наносить удары по россии во время парада 9 мая, передает УНН.
За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по россии во время парада 9 мая, когда там находились их лидеры
По словам министра, такие обращения свидетельствуют о признании украинских возможностей.
Это – признание наших способностей и еще один сигнал: не шутите с Украиной
Напомним
В 2026 году Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ.