Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что за последние годы получал дипломатические ноты от влиятельных государств с просьбой не наносить удары по россии во время парада 9 мая, передает УНН.

– заявил Сибига на конференции Польского института международных дел (PISM) «Strategic Ark».

За предыдущие годы я собрал небольшую коллекцию дипломатических нот от очень влиятельных государств с призывами не наносить удары по россии во время парада 9 мая, когда там находились их лидеры

По словам министра, такие обращения свидетельствуют о признании украинских возможностей.

Это – признание наших способностей и еще один сигнал: не шутите с Украиной