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Сибига встретился с Сикорским в Турции: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига встретился с Радославом Сикорским в Анталии для обсуждения мира и поблагодарил за поддержку. Они скоординировали усилия для усиления давления на россию.

Сибига встретился с Сикорским в Турции: о чем шла речь

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Анталье, чтобы обсудить последние события и мирные усилия. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам Сибиги, они скоординировали совместные усилия для усиления давления на россию с целью достижения справедливого мира.

Я был рад встрече со своим польским другом Радославом Сикорским в Анталье, чтобы обсудить последние события и мирные усилия. Я поблагодарил Польшу за последовательную поддержку Украины во всех сферах

- написал Сибига.

Он также подчеркнул важность того, что польско-украинская граница была разблокирована.

Напомним

Накануне польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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