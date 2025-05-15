Сибига встретился с Сикорским в Турции: о чем шла речь

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Анталье, чтобы обсудить последние события и мирные усилия. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам Сибиги, они скоординировали совместные усилия для усиления давления на россию с целью достижения справедливого мира.

Я был рад встрече со своим польским другом Радославом Сикорским в Анталье, чтобы обсудить последние события и мирные усилия. Я поблагодарил Польшу за последовательную поддержку Украины во всех сферах - написал Сибига.

Он также подчеркнул важность того, что польско-украинская граница была разблокирована.

Напомним

Накануне польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.

КПП на границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать