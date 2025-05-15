Сибига встретился с Сикорским в Турции: о чем шла речь
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига встретился с Радославом Сикорским в Анталии для обсуждения мира и поблагодарил за поддержку. Они скоординировали усилия для усиления давления на россию.
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Анталье, чтобы обсудить последние события и мирные усилия. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По словам Сибиги, они скоординировали совместные усилия для усиления давления на россию с целью достижения справедливого мира.
Я был рад встрече со своим польским другом Радославом Сикорским в Анталье, чтобы обсудить последние события и мирные усилия. Я поблагодарил Польшу за последовательную поддержку Украины во всех сферах
Он также подчеркнул важность того, что польско-украинская граница была разблокирована.
Напомним
Накануне польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.
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