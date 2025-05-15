Сибіга зустрівся з Сікорським у Туреччині: про що йшла мова
Київ • УНН
Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з Радославом Сікорським в Анталії для обговорення миру та подякував за підтримку. Вони скоординували зусилля для посилення тиску на росію.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським в Анталії, щоб обговорити останні події та мирні зусилля. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
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За словами Сибіги, вони скоординували спільні зусилля для посилення тиску на росію з метою досягнення справедливого миру.
Я був радий зустрічі зі своїм польським другом Радославом Сікорським в Анталії, щоб обговорити останні події та мирні зусилля. Я подякував Польщі за послідовну підтримку України в усіх сферах
Він також наголосив на важливості того, що польсько-український кордон було розблоковано.
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