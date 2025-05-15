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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
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Сибіга зустрівся з Сікорським у Туреччині: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з Радославом Сікорським в Анталії для обговорення миру та подякував за підтримку. Вони скоординували зусилля для посилення тиску на росію.

Сибіга зустрівся з Сікорським у Туреччині: про що йшла мова

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським в Анталії, щоб обговорити останні події та мирні зусилля. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За словами Сибіги, вони скоординували спільні зусилля для посилення тиску на росію з метою досягнення справедливого миру.

Я був радий зустрічі зі своїм польським другом Радославом Сікорським в Анталії, щоб обговорити останні події та мирні зусилля. Я подякував Польщі за послідовну підтримку України в усіх сферах

- написав Сибіга.

Він також наголосив на важливості того, що польсько-український кордон було розблоковано.

Нагадаємо

Напередодні польські митники повідомили про припинення страйку та відновлення роботи пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" в обох напрямках. Рух вантажівок відновлено у штатному режимі.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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