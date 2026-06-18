Сибига посоветовал москвичам спросить путина о прекращении войны после поражения НПЗ
Киев • УНН
Сибига прокомментировал удар по Московскому НПЗ в ночь на 18 июня. Он посоветовал москвичам спросить путина о сроках завершения захватнической войны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался относительно реакции жителей москвы в рф после поражения Московского НПЗ в ночь на 18 июня, указав: "теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите путина, когда он планирует это прекратить", пишет УНН.
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"Один из самых популярных вопросов, которым сегодня утром задаются москвичи: "Что происходит?" Я могу ответить. Ваша страна начала захватническую войну против нашей. Годами она убивает наших людей. Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите путина, когда он планирует это прекратить", - написал Сибига в X.
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Напомним
россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Известно об ударах по московскому НПЗ и по городу гуково в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь".