Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитии

Первые годы жизни ребенка являются определяющими для его будущего развития. Именно здесь важны раннее вмешательство и реабилитация, которые позволяют заметить малейшие изменения и вовремя на них отреагировать. Кому рекомендовано такое вмешательство и куда обращаться в поисках реабилитации, читайте в материале УНН.

Всемирная организация здравоохранения определяет раннюю реабилитацию младенцев как комплекс медицинских, физических, психологических и семейно-ориентированных мероприятий, которые начинаются сразу после рождения или сразу после выявления риска нарушений развития. На самом деле за этим определением стоит дальнейшая судьба ребенка, ведь именно раннее вмешательство и реабилитация могут существенно улучшить когнитивное и умственное развитие.

Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям

Раннее вмешательство и вероятная дальнейшая реабилитация нужны малышу, если у него есть следующие факторы риска или проявления:

Осложнения при рождении: преждевременные роды, родовая травма, асфиксия.

Физические особенности: нарушение мышечного тонуса (гипер- или гипотонус), асимметрия положения тела.

Задержка развития: отставание в моторно-двигательном, психомоторном или речевом развитии.

В Украине консультацию и комплексную реабилитацию обычно предоставляют в многопрофильных больницах и перинатальных центрах III уровня, как, например, Перинатальный центр Киева. В этом учреждении с 2020 года действуют специализированные пространства раннего вмешательства, где малыши получают квалифицированную помощь с первых дней жизни. В этом учреждении также предоставляется катамнестическое наблюдение и проводится медицинская реабилитация младенцев.

Центр катамнестического наблюдения — непрерывное медицинское сопровождение ребенка после выписки, что позволяет вовремя заметить малейшие отклонения и не потерять драгоценное время, а Отделение медицинской реабилитации младенцев — пространство для комплексного восстановления и развития детей с особенностями нейроразвития.

Как рассказали УНН, в Перинатальном центре только за прошлый год индивидуальные программы реабилитации у нас успешно прошли 279 младенцев.

"Мы проводим комплексные коррекционно-развивающие занятия в амбулаторном и стационарном форматах. Программа адаптируется под физиологические и индивидуальные особенности каждого малыша", - рассказывают в учреждении.

Программы могут включать физическую терапию и ЛФК, а это упражнения для укрепления мышц, улучшения координации, развития общей и мелкой моторики. Проводят в центре и эрготерапию, то есть помогают ребенку адаптироваться к повседневной жизни. Также здесь можно получить услуги медицинского психолога и логопеда. При необходимости и других профильных специалистов. То есть работают в центре комплексно, уделяя внимание и тому, как помочь родителям создать дома наилучшие условия для развития малыша.