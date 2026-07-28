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Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитии

Киев • УНН

 • 5470 просмотра

Раннее вмешательство и реабилитация младенцев помогают своевременно выявить нарушения развития. В Перинатальном центре Киева за год успешно прошли реабилитацию 279 детей.

Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитии

Первые годы жизни ребенка являются определяющими для его будущего развития. Именно здесь важны раннее вмешательство и реабилитация, которые позволяют заметить малейшие изменения и вовремя на них отреагировать. Кому рекомендовано такое вмешательство и куда обращаться в поисках реабилитации, читайте в материале УНН

Всемирная организация здравоохранения определяет раннюю реабилитацию младенцев как комплекс  медицинских, физических, психологических и семейно-ориентированных мероприятий, которые начинаются сразу после рождения или сразу после выявления риска нарушений развития. На самом деле за этим определением стоит дальнейшая судьба ребенка, ведь именно раннее вмешательство и реабилитация могут существенно улучшить когнитивное и умственное развитие. 

Катамнестическое наблюдение: что это и как помогает детям и родителям20.07.26, 14:10 • 53130 просмотров

Раннее вмешательство и вероятная дальнейшая реабилитация нужны малышу, если у него есть следующие факторы риска или проявления: 

  • Осложнения при рождении: преждевременные роды, родовая травма, асфиксия.
    • Физические особенности: нарушение мышечного тонуса (гипер- или гипотонус), асимметрия положения тела.
      • Задержка развития: отставание в моторно-двигательном, психомоторном или речевом развитии. 

        В Украине консультацию и комплексную реабилитацию обычно предоставляют в многопрофильных больницах и перинатальных центрах III уровня, как, например, Перинатальный центр Киева. В этом учреждении с 2020 года действуют специализированные пространства раннего вмешательства, где малыши получают квалифицированную помощь с первых дней жизни. В этом учреждении также предоставляется катамнестическое наблюдение и проводится медицинская реабилитация младенцев. 

        Центр катамнестического наблюдения — непрерывное медицинское сопровождение ребенка после выписки, что позволяет вовремя заметить малейшие отклонения и не потерять драгоценное время, а Отделение медицинской реабилитации младенцев — пространство для комплексного восстановления и развития детей с особенностями нейроразвития. 

        Как рассказали УНН, в Перинатальном центре только за прошлый год индивидуальные программы реабилитации у нас успешно прошли 279 младенцев. 

        "Мы проводим комплексные коррекционно-развивающие занятия в амбулаторном и стационарном форматах. Программа адаптируется под физиологические и индивидуальные особенности каждого малыша", - рассказывают в учреждении. 

        Программы могут включать физическую терапию и ЛФК, а это упражнения для укрепления мышц, улучшения координации, развития общей и мелкой моторики. Проводят в центре и эрготерапию, то есть помогают ребенку адаптироваться к повседневной жизни. Также здесь можно получить услуги медицинского психолога и логопеда. При необходимости и других профильных специалистов. То есть работают в центре комплексно, уделяя внимание и тому, как помочь родителям создать дома наилучшие условия для развития малыша. 

        Юлия Мельник

        ОбществоЗдоровье
        Всемирная организация здравоохранения
        Украина
        Киев