В Киеве будут судить экс-судью, который угрожал людям оружием из-за замечания о российской музыке

В Киеве перед судом предстанет бывший судья Шевченковского районного суда, которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия. По данным следствия, во время конфликта из-за громкой русской музыки он достал оружие, угрожал людям и произвел три неприцельных выстрела. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что в начале мая 2026 года между мужчиной, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда г. Киева, и другими людьми во дворе дома возник конфликт. Служителю Фемиды сделали замечание из-за того, что он громко слушал русскую музыку. На замечание судья отреагировал нецензурной бранью, вышел из машины с оружием, демонстративно привел его в боевую готовность и направил в сторону своих оппонентов. При этом на любые просьбы людей успокоиться не реагировал.

Один из мужчин повалил обвиняемого на землю, чтобы забрать оружие, однако тот успел сделать три неприцельных выстрела, создав своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью людей, находившихся рядом и бывших свидетелями конфликта.

На данный момент досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В больнице умер 12-летний мальчик, которого в феврале сбила на переходе судья в Кривом Роге