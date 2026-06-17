В больнице умер 12-летний мальчик, которого в феврале сбила на переходе судья в Кривом Роге

$44.780.0351.940.10
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 154 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
10:28 • 1172 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
09:32 • 3954 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
07:14 • 10058 просмотра
Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописцаPhoto
05:59 • 14667 просмотра
В Fire Point сообщили, на каком этапе находится создание антибаллистического щита FreyjaVideo
17 июня, 02:33 • 23785 просмотра
СМИ обнародовали текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
16 июня, 18:10 • 39071 просмотра
В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы
16 июня, 13:35 • 58261 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
16 июня, 13:10 • 57115 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
16 июня, 11:56 • 46100 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4м/с
48%
749мм
Популярные новости
НПЗ, нефтебазы и терминалы в портах: в ЦПД показали карту ударов СОУ по нефтяным объектам рф в июнеPhoto17 июня, 01:20 • 18048 просмотра
Оккупанты в Мелитополе вербуют жителей в подразделения БпЛА из-за значительных потерь на фронте - ЦНС17 июня, 01:54 • 7244 просмотра
россияне атаковали конную школу в Сумской области и убили животныхPhoto05:23 • 3636 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 11307 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 6496 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 52042 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 62512 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 69392 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 83824 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 77382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo07:52 • 6788 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне06:49 • 11454 просмотра
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 44826 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 58251 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 106220 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Золото
Дія (сервис)

В больнице умер 12-летний мальчик, которого в феврале сбила на переходе судья в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Ребенок умер в больнице после тяжелых травм, полученных в феврале на переходе. Прокуратура изменит статью обвинения судье в связи со смертью потерпевшего.

В больнице умер 12-летний мальчик, которого в феврале сбила на переходе судья в Кривом Роге

В Кривом Роге умер 12-летний мальчик, получивший тяжелые травмы в результате ДТП, произошедшего в феврале этого года. Об этом специально для УНН рассказали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры. Тогда на пешеходном переходе ребенка сбила судья одного из районных судов Евгения Костенко.

Детали

Мальчик, которого в феврале на пешеходном переходе сбила судья Евгения Костенко, умер 16 июня в больнице. После смерти мальчика прокуратура заявила об изменении обвинения в ходе дальнейшего рассмотрения дела с учетом новых обстоятельств.

"Днепропетровской областной прокуратурой в ходе дальнейшего судебного разбирательства будет изменено обвинение с учетом фактических обстоятельств, а именно наступления смерти потерпевшего. Напомним, что ч. 2 ст. 286 УК Украины предусмотрена ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении.

Напомним

9 февраля в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. На регулируемом пешеходном переходе судья районного суда Евгения Костенко на BMW сбила мальчика, которому на момент аварии было 11 лет. После ДТП ребенок получил тяжелые телесные повреждения и находился в больнице.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Кривой Рог