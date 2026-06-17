В больнице умер 12-летний мальчик, которого в феврале сбила на переходе судья в Кривом Роге

В Кривом Роге умер 12-летний мальчик, получивший тяжелые травмы в результате ДТП, произошедшего в феврале этого года. Об этом специально для УНН рассказали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры. Тогда на пешеходном переходе ребенка сбила судья одного из районных судов Евгения Костенко.

Детали

Мальчик, которого в феврале на пешеходном переходе сбила судья Евгения Костенко, умер 16 июня в больнице. После смерти мальчика прокуратура заявила об изменении обвинения в ходе дальнейшего рассмотрения дела с учетом новых обстоятельств.

"Днепропетровской областной прокуратурой в ходе дальнейшего судебного разбирательства будет изменено обвинение с учетом фактических обстоятельств, а именно наступления смерти потерпевшего. Напомним, что ч. 2 ст. 286 УК Украины предусмотрена ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения", - говорится в сообщении.

Напомним

9 февраля в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие. На регулируемом пешеходном переходе судья районного суда Евгения Костенко на BMW сбила мальчика, которому на момент аварии было 11 лет. После ДТП ребенок получил тяжелые телесные повреждения и находился в больнице.