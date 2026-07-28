Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась

В Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Переговоры между двумя лидерами в Овальном кабинете Белого дома длились чуть больше часа.

Встреча была закрытой для прессы.

Следующая встреча Трампа запланирована с Биньямином Нетаньяху.

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - СМИ

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Белый дом сообщает, что встреча началась в 16:47 по Киеву. Это "закрытая встреча", то есть журналисты вряд ли увидят лидеров вместе в Овальном кабинете.

Как сообщал The Guardian, ожидалось, что встреча будет гораздо более дружелюбной, чем прошлогодняя, когда Трамп открыто критиковал Зеленского и сказал: "У вас нет козырей в рукаве". Администрация и правые деятели в последнее время демонстрируют изменение отношения к Украине, и Трамп с Зеленским провели дружескую встречу на саммите НАТО в начале этого месяца.

Администрация Трампа сейчас, похоже, оказывает Украине больше поддержки, чем когда-либо за второй срок президентства. А Лора Лумер, правая деятельница и союзница Трампа, встречалась с Зеленским на прошлой неделе.