Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась
Киев • УНН
Переговоры президентов США и Украины в Овальном кабинете длились более часа. Встреча была закрытой для прессы.
В Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Переговоры между двумя лидерами в Овальном кабинете Белого дома длились чуть больше часа.
Встреча была закрытой для прессы.
Следующая встреча Трампа запланирована с Биньямином Нетаньяху.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом - СМИ28.07.26, 16:49 • 2234 просмотра
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Белый дом сообщает, что встреча началась в 16:47 по Киеву. Это "закрытая встреча", то есть журналисты вряд ли увидят лидеров вместе в Овальном кабинете.
Как сообщал The Guardian, ожидалось, что встреча будет гораздо более дружелюбной, чем прошлогодняя, когда Трамп открыто критиковал Зеленского и сказал: "У вас нет козырей в рукаве". Администрация и правые деятели в последнее время демонстрируют изменение отношения к Украине, и Трамп с Зеленским провели дружескую встречу на саммите НАТО в начале этого месяца.
Администрация Трампа сейчас, похоже, оказывает Украине больше поддержки, чем когда-либо за второй срок президентства. А Лора Лумер, правая деятельница и союзница Трампа, встречалась с Зеленским на прошлой неделе.