Сибига оценил шансы на реализацию Пасхального прекращения огня
Глава МИД Андрей Сибига поддержал инициативу перемирия на Пасху. Украина готова к зеркальным шагам в ответ на прекращение огня со стороны рф.
Предложение Пасхального перемирия, предложенное Президентом Украины, имеет шанс на воплощение в жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Глава МИД отметил, что украинцы заслуживают праздничного дня без террора.
Посмотрим, когда и где начнет работать тишина, и ответим зеркально. Длительное прекращение огня проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны, которую россия никогда не выиграет и должна наконец закончить
Министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что "прекращение огня - это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, как на Ближнем Востоке, так и в случае российской агрессии против Украины".
российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии, в частности по энергетике.