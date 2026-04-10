Сибига оценил шансы на реализацию Пасхального прекращения огня

Предложение Пасхального перемирия, предложенное Президентом Украины, имеет шанс на воплощение в жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Подробности

Глава МИД отметил, что украинцы заслуживают праздничного дня без террора.

Посмотрим, когда и где начнет работать тишина, и ответим зеркально. Длительное прекращение огня проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны, которую россия никогда не выиграет и должна наконец закончить - говорится в заявлении Сибиги.

Министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что "прекращение огня - это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, как на Ближнем Востоке, так и в случае российской агрессии против Украины".

Контекст

российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии, в частности по энергетике.