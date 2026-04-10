9 апреля, 21:18
Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"
9 апреля, 19:35
В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасностиPhoto
9 апреля, 19:12
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Эксклюзив
9 апреля, 17:09
Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Эксклюзив
9 апреля, 13:31
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Эксклюзив
9 апреля, 11:59
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациентаPhoto
9 апреля, 11:29
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйцаPhoto
9 апреля, 10:46
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
9 апреля, 09:06
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
9 апреля, 07:49
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Сибига оценил шансы на реализацию Пасхального прекращения огня

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига поддержал инициативу перемирия на Пасху. Украина готова к зеркальным шагам в ответ на прекращение огня со стороны рф.

Предложение Пасхального перемирия, предложенное Президентом Украины, имеет шанс на воплощение в жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Глава МИД отметил, что украинцы заслуживают праздничного дня без террора.

Посмотрим, когда и где начнет работать тишина, и ответим зеркально. Длительное прекращение огня проложило бы путь к настоящей дипломатии и завершению этой войны, которую россия никогда не выиграет и должна наконец закончить

- говорится в заявлении Сибиги.

Министр иностранных дел Украины выразил убеждение, что "прекращение огня - это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, как на Ближнем Востоке, так и в случае российской агрессии против Украины".

российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина зеркально будет отвечать на все атаки россии, в частности по энергетике.

