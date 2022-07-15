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Си Цзиньпин совершил первую за восемь лет поездку в уйгурский регион Синьцзян

Киев • УНН

 • 308897 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Глава КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетил Синьцзян, совершив свою первую за восемь лет поездку в некогда беспокойный северо-западный приграничный регион, где Соединенные Штаты обвинили Китай в геноциде в отношении преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства, пишет УНН.

Детали

Со вторника по пятницу Си посетил достопримечательности в Синьцзяне, включая хлопчатобумажные плантации, торговую зону и музей, сообщила государственная телекомпания CCTV в 34-минутном вечернем выпуске новостей в пятницу после того, как Си покинул Синьцзян.

Соединенные Штаты запрещают импорт хлопка из Синьцзяна из-за опасений по поводу использования принудительного труда.

На фотографии официального информационного агентства Синьхуа изображен Си без маски, окруженный улыбающимися и аплодирующими жителями, многие из которых выглядят как уйгуры.

Си призвал чиновников Синьцзяна прислушаться к людям, чтобы завоевать их сердца и сохранить единство. Он также подчеркнул, что меры безопасности, направленные на поддержание социальной стабильности должны стать регулярными.

CCTV также процитировало Си, который заявил, что исламские обычаи должны соответствовать представлениям Китая и что Синьцзян должен подготовить команду «политически надежных» религиозных представителей.

Последний визит Си в Синьцзян был в 2014 году.

Контекст

Синьцзян был ареной насилия со стороны китайцев, которые, по словам Организации Объединенных Наций в 2018 году, поместили один миллион уйгуров в «огромные лагеря для интернированных», созданные для политической идеологической обработки.

Сначала Китай отрицал существование любых лагерей, а затем заявил, что создал «центры профессиональной подготовки» с общежитиями, где люди могут «добровольно» зарегистрироваться, чтобы изучить юриспруденция, китайский язык и профессиональные навыки.

Синьцзян не сообщал о каких-либо насильственных моментах со времени создания центров.

Си также подавил автономный район Тибета. В прошлом году он впервые за три десятилетия посетил регион.

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