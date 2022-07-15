Сі Цзіньпін здійснив першу за вісім років поїздку в уйгурський регіон Сіньцзян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Голова КНР Сі Цзіньпін цього тижня відвідав Сіньцзян, здійснивши свою першу за вісім років поїздку до колись неспокійного північно-західного прикордонного регіону, де Сполучені Штати звинуватили Китай у геноциді щодо переважно мусульманської уйгурської меншини, пише УНН.
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З вівторка по п'ятницю Сі відвідав визначні пам'ятки в Сіньцзяні, включаючи бавовняні плантації, торгову зону та музей, повідомила державна телекомпанія CCTV у 34-хвилинному вечірньому випуску новин у п'ятницю після того, як Сі залишив Сіньцзян.
Сполучені Штати забороняють імпорт бавовни із Сіньцзяну через побоювання з приводу використання примусової праці.
На фотографії офіційного інформаційного агентства Сіньхуа зображено Сі без маски, оточений усміхненими і аплодуючими жителями, багато з яких виглядають як уйгури.
Сі закликав чиновників Сіньцзяна прислухатися до людей, щоб завоювати їхні серця і зберегти єдність. Він також наголосив, що заходи безпеки, спрямовані на підтримку соціальної стабільності, мають стати регулярними.
CCTV також процитувало Сі, який заявив, що ісламські звичаї повинні відповідати уявленням Китаю і що Сіньцзян має підготувати команду «політично надійних» релігійних представників.
Останній візит Сі до Сіньцзяна був у 2014 році.
Контекст
Сіньцзян був ареною насильства з боку китайців, які, за словами Організації Об'єднаних Націй у 2018 році, помістили один мільйон уйгурів у «величезні табори для інтернованих», створені для політичної ідеологічної обробки.
Спочатку Китай заперечував існування будь-яких таборів, а потім заявив, що створив «центри професійної підготовки» із гуртожитками, де люди можуть «добровільно» зареєструватися, щоб вивчити юриспруденцію, китайську мову та професійні навички.
Сіньцзян не повідомляв про якісь насильницькі моменти з часу створення центрів.
Сі також придушив автономний район Тибету. Минулого року він вперше за три десятиліття відвідав регіон.