Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа
Киев • УНН
Лидер КНР не посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне, несмотря на личное приглашение. Китай будет представлять посол Се Фэн с женой.
Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, куда его пригласили. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на мероприятии мероприятии будут присутствовать посол Китая в США Се Фэн и его жена. Однако, не исключено, что к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин.
На вопрос журналистов, ответил ли Си Цзиньпин на приглашение, новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сказала, что не знает, но подтвердила, что приглашение получили и другие мировые лидеры.
У нас хорошие отношения с Китаем. У меня хорошие отношения
По информации CBS News, приглашение Си, было передано вне официальных дипломатических каналов. Оно застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались удивлены намерениями Дональда Трампа.
Напомним,
Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на церемонию инаугурации 20 января. По данным Госдепартамента, иностранные лидеры никогда ранее не присутствовали на церемонии передачи власти в США.