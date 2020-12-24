Быстро и вкусно согреться: бармен рассказал, что любят выпить киевляне перед катком
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Зима – время года, как правило, холодное. Поэтому перед любыми видами зимней активности на улице, особенно в условия большого города, следует тепло одеться и приготовиться к любым погодным неожиданностям. Бар-менеджер и известный киевский бартендер Константин Бойко рассказал УНН, что не только шарфы согревают любителей длительных зимних прогулок и активностей.
Так, Бойко сообщил, что сейчас настал сезон крепких травяных настоек. Они пользуются популярностью в первую очередь у молодых активных киевлян, которые любят проводить много времени на свежем воздухе.
“В заведении, в котором я работаю, на самом деле, каждую неделю приходят веселые компании из 5-6 человек. Они опрокидывают по шоту травяных настоек. А потом — на каток или зимнюю прогулку”, — рассказал он.
Он подчеркивает, что согревающая крепкость и травяная терпкость прекрасно идут к зимнему периоду года.
“Это зимние напитки, они на волне сейчас. Сейчас их время! Ведь зимний период как раз для них. Потому что можно быстро и вкусно согреться, закусить апельсином или лимоном — и идти на каток”, — подытожил Бойко.
Отметим, что алкоголь на травах пользуется популярностью среди молодежи в Украине. Отечественные производители для их изготовления, как правило, используют местные украинские ароматные травы: липу, акацию, бузину, василек, душицу, тысячелистник, зубровку.
Напомним, Украина выпустила собственную "зубровку“, настоянную на выращенных у нас травах — “Др.Житник Зубровица”.
Также напомним, что в этом году украинцы предпочитали алкоголь отечественного производства.
Ранее УНН писал, что к ТОП-5 отечественных производителей качественного алкоголя принадлежат следующие компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime ”, “Др. Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).