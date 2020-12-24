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Швидко і смачно зігрітися: бармен розповів, що люблять випити кияни перед катком

Київ • УНН

 • 11389 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Зима - пора року, як правило, холодна. Тому перед будь-якими видами зимової активності на вулиці, особливо в умовах великого міста, слід тепло одягнутися і приготуватися до будь-яких погодних несподіванок. Бар-менеджер і відомий київський бартендер Костянтин Бойко розповів УНН, що не тільки шарфи зігрівають любителів тривалих зимових прогулянок і активностей.

Швидко і смачно зігрітися: бармен розповів, що люблять випити кияни перед катком

Так, Бойко повідомив, що зараз настав сезон міцних трав’яних настоянок. Вони користуються популярністю передусім у молодих активних киян, які люблять проводити багато часу на свіжому повітрі.

“У закладі, у якому я працюю, насправді, щотижня приходять веселі компанії з 5-6 осіб. Вони перекидають по шоту трав’яних настоянок. А потім — на каток або зимову прогулянку”, - розповів він.

Він підкреслює, що зігріваюча міцність і трав’яна терпкість прекрасно йдуть до зимового періоду року.

“Це зимові напої, вони на хвилі зараз. Зараз їх час! Адже зимовий період як раз для них. Тому що можна швидко і смачно зігрітися, закусити апельсином або лимоном — і йти на каток”, - підсумував Бойко.

Відзначимо, що алкоголь на травах користується популярністю серед молоді в Україні. Вітчизняні виробники для їх виготовлення, як правило, використовують місцеві українські ароматні трави: липу, акацію, бузину, волошку, материнку, деревій, зубрівку.

Нагадаємо, Україна випустила власну “зубрівку”, настояну на вирощених у нас травах — “Др.Житник Зубровиця”.

Також нагадаємо, що в цьому році українці віддавали перевагу алкоголю вітчизняного виробництва.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісного алкоголю належать такі компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др. Житник ”) і ТОВ" Атлантіс “(ТМ ”Грін Дей").

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