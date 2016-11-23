Скоростной ночной поезд будет курсировать между Киевом и Мариуполем

"Запуск еще одного поезда между столицей и Мариуполем стал возможным благодаря реконструкции участка Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха, которую железнодорожники провели в этом году. Это социально важное направление, и назначая этот поезд, мы предлагаем пассажирам еще один, дополнительный, вариант удобно добраться из Мариуполя в Киев, ведь поезд будет делать только несколько остановок, и будет иметь удобное время отправления и прибытия в столицу", - сообщил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

Поезд "Киев - Мариуполь" будет курсировать с 22 декабря по четным числам через день, отправление из Киева в 18:53 и прибытие в Мариуполь на следующий день в 12:20.

В обратном направлении из Мариуполя поезд будет курсировать с 23 декабря через день по нечетным числам, отправление в 17:46 и прибытие на станцию ​​Киев - Пассажирский следующий день в 12:08.

Поезд будет делать остановки в Запорожье и Днепре.