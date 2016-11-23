Швидкісний нічний поїзд курсуватиме між Києвом та Маріуполем

“Запуск ще одного поїзда між столицею та Маріуполем став можливим завдяки реконструкції дільниці Запоріжжя — Комиш-Зоря — Волноваха, яку залізничники провели в цьому році. Це соціально важливий напрямок, і призначаючи цей поїзд, ми пропонуємо пасажирам ще один, додатковий, варіант зручно дістатися з Маріуполя до Києва, адже поїзд робитиме лише кілька зупинок, і матиме зручний час відправлення і прибуття до столиці”, — повідомив голова правління “Укрзалізниці” Войцех Балчун.

Поїзд “Київ — Маріуполь” категорії курсуватиме з 22 грудня по парних числах через день, відправлення з Києва о 18:53 та прибуття в Маріуполь наступного дня о 12:20.

У зворотному напрямку з Маріуполя поїзд курсуватиме з 23 грудня через день по непарних числах, відправлення о 17:46 та прибуття на станцію Київ — Пасажирський наступного дня о 12:08.

Поїзд робитиме зупинки у Запоріжжі та Дніпрі.