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Быстрые кредиты под 1500% годовых хотят запретить: НБУ уже направил предложения в ВР

Киев • УНН

 • 766192 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине хотят запретить быстрые кредиты под 1500% годовых. Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, НБУ уже направил на рассмотрение парламента предложения по изменениям в ЗУ "О потребительском кредитовании", передает УНН.

Детали

По словам Пышного, Украина должна ликвидировать пробелы, которые еще существуют и подчеркивают определенное несоответствие законодательства страны лучшей международной практике, в том числе стран ЕС. Кроме того, эффективный ответственный небанковский рынок – важная составляющая нашей работы с МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования и, собственно, того, чтобы эта программа реализовалась в полной мере.

"Мы видим, что неотложным является введение условий ответственного кредитования. Какой сегодня является распространенная модель работы финкомпаний, занимающихся микрокредитованием?

Как показывает наш анализ, инспекционные проверки, обращения граждан – это преимущественно манипулирование поведением потребителей, создание условий, при которых заемщик просто не имеет ни времени, ни возможности разобраться и осознать последствия заключения кредитного договора.

Это деньги в среднем под 1500% годовых, которые предоставляются мгновенно, без надлежащего объяснения всей долговой нагрузки", - написал Пышный на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня на рассмотрение парламента поступили наши предложения по изменениям в ЗУ "О потребительском кредитовании".

Что предлагает НБУ:

во-первых, установить предельные размеры процентных ставок. Речь идет о максимальном размере реальной дневной процентной ставки. Сегодня в Украине в среднем – это 2,5%. НБУ предлагает уменьшить ее более чем втрое, зафиксировав на уровне 0,8%;

во-вторых, уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Необходимо расширить мандат Национального банка относительно права установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний. Такая проверка сегодня фактически не осуществляется, поэтому добросовестные заемщики платят и за себя, и еще за двух недобросовестных;

в-третьих, поскольку правила без ответственности за их нарушение не действуют, НБУ также предлагает дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных ограничений, чтобы своевременно и эффективно реагировать на них.

Добавим

"Предложенные изменения являются одной из составляющих нашей концепции ответственного кредитования и эффективного регулирования на рынке небанковских финансовых услуг.

Вторая – это возможность двигаться с той же скоростью, что и остальной финансовый сектор. Поэтому одновременно мы предлагаем внести изменения в ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Они позволят оптимизировать процесс принятия регуляторных актов НБУ по небанковскому рынку, ускорят его, уберут лишнюю бюрократию, помогут нам оперативно реагировать на кризисные ситуации, активнее проходить процесс адаптации финансового законодательства страны к актам права ЕС", - резюмировал Пышный.

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