Швейцарский регулятор одобрил первую бивалентную бустерную вакцину Covid-19

Детали

Вакцина Spikevax компании Moderna, содержащая мРНК против двух вариантов коронавируса, разрешена для использования всеми лицами в возрасте 18 лет и старше, сообщает Swissmedic.

Бустерная вакцинация этой двухвалентной вакциной показала в исследованиях более высокие концентрации антител против вариантов Омикрона, чем бустерная вакцинация Spikevax, оригинальной вакциной Moderna против Covid-19.

Вакцина вводится в дозе 0,5 мл (50 мкг). Она содержит 25 мкг мРНК-1273 (оригинальной вакцины Spikevax) и 25 мкг мРНК, ориентированной на вариант Омикрон (BA.1). Согласно исследованиям, это приводит к более высокому иммунному ответу против вариантов Омикрона ВА.1 и ВА.4/5 по сравнению с оригинальной вакциной.

По словам компании, новая прививка в целом хорошо переносилась, а побочные эффекты были аналогичны дозе бустерной ее существующей вакцины.

Добавим

Вакцина, ориентированная более чем один штамм, не является новой концепцией. Например, прививка от гриппа обычно нацелена на четыре штамма гриппа.

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