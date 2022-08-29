Швейцарський регулятор схвалив першу бівалентну бустерну вакцину Covid-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Швейцарський регулятор ліків Swissmedic схвалив першу в країні бівалентну бустерну вакцину проти Covid-19, передає УНН.
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Вакцина Spikevax компанії Moderna, що містить мРНК проти двох варіантів коронавірусу, дозволена для використання всіма особами віком 18 років і більше, повідомляє Swissmedic.
Бустерна вакцинація цією двовалентною вакциною показала в дослідженнях більш високі концентрації антитіл проти варіантів Омікрону, ніж бустерна вакцинація Spikevax, оригінальною вакциною Moderna проти Covid-19.
Вакцина вводиться в дозі 0,5 мл (50 мкг). Вона містить 25 мкг мРНК-1273 (оригінальної вакцини Spikevax) та 25 мкг мРНК, націленої на варіант Омікрон (BA.1). Згідно з дослідженнями, це призводить до більш високої імунної відповіді проти варіантів Омікрону ВА.1 і ВА.4/5 порівняно з оригінальною вакциною.
За словами компанії, нове щеплення в цілому добре переносилося, а побічні ефекти були аналогічні дозі бустерної її існуючої вакцини.
Додамо
Вакцина, орієнтована більш ніж один штам, не є новою концепцією. Наприклад, щеплення від грипу зазвичай націлене на чотири штами грипу.
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