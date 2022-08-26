Moderna подає до суду на Pfizer/BioNTech за порушення патентних прав на вакцину від COVID

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Як повідомляє Moderna у п'ятничному пресрелізі, позов, який вимагає відшкодування грошових збитків у невизначеному розмірі, був поданий до окружного суду США в штаті Массачусетс та до окружного суду Дюссельдорфа в Німеччині.

"Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми розробили, вклали мільярди доларів у створення і запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії COVID-19", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Moderna Inc самостійно та партнерство Pfizer Inc та BioNTech SE були двома з перших груп, які розробили вакцину від нового коронавірусу.

Компанія Moderna, заснована всього десять років тому, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, була новатором технології вакцинної мРНК, яка забезпечила безпрецедентну швидкість розробки вакцини проти COVID-19.

Процес затвердження, на який раніше йшли роки, був завершений за місяці, багато в чому завдяки прориву в області вакцин мРНК, які вчать людські клітини виробляти білок, що викликає імунну відповідь.

Німецька компанія BioNTech також працювала у цій галузі, коли співпрацювала з американським фармацевтичним гігантом Pfizer.

На початку пандемії Moderna заявила, що не забезпечуватиме дотримання своїх патентів проти COVID-19, щоб допомогти іншим розробляти власні вакцини, особливо для країн із низьким та середнім рівнем доходу. Але в березні 2022 року Moderna заявила, що очікує від таких компаній, як Pfizer та BioNTech, дотримання її прав на інтелектуальну власність. Компанія заявила, що не вимагатиме відшкодування збитків за будь-яку діяльність до 8 березня 2022 року.

Додамо

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США видало дозвіл на екстрене використання вакцини проти COVID-19 спочатку компанії Pfizer/BioNTech у грудні 2020 року, а через тиждень — компанії Moderna.

Вакцина Moderna від COVID — її єдиний комерційний продукт — принесла цього року дохід у розмірі 10,4 млрд доларів, тоді як вакцина Pfizer принесла близько 22 млрд доларів.

Патентні позови - не рідкість на ранніх стадіях розвитку нової технології.

Pfizer та BioNTech вже зіткнулися з численними судовими позовами від інших компаній, які заявляють, що вакцина партнерства порушує їхні патенти.

Наприклад, німецька компанія CureVac у липні також подала позов проти BioNTech у Німеччині. У відповідь BioNTech заявила, що її робота є оригінальною.

На Moderna також подали до суду за порушення патентних прав у Сполучених Штатах.