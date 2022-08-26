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Moderna подает в суд на Pfizer/BioNTech за нарушение патентных прав на вакцину от COVID

Киев • УНН

 • 152205 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Moderna подает в суд на Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech за нарушение патентных прав при разработке первой вакцины против COVID-19, одобренной в США, утверждая, что они скопировали технологию, разработанную Moderna за годы до пандемии, передает УНН.

Moderna подает в суд на Pfizer/BioNTech за нарушение патентных прав на вакцину от COVID

Детали

Как сообщает Moderna в пятничном пресс-релизе, иск, требующий возмещения денежного ущерба в неопределенном размере, был подан в окружной суд США в штате Массачусетс и в окружной суд Дюссельдорфа в Германии.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, что предшествовало пандемии COVID-19", – заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Moderna Inc самостоятельно и партнерство Pfizer Inc и BioNTech SE были двумя из первых групп, разработавших вакцину от нового коронавируса.

Компания Moderna, основанная всего десять лет назад, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс, была новатором технологии вакцинной мРНК, обеспечившей беспрецедентную скорость разработки вакцины против COVID-19.

Процесс утверждения, на который ранее шли годы, был завершен через месяцы, во многом благодаря прорыву в области вакцин мРНК, которые учат человеческие клетки вырабатывать белок, вызывающий иммунный ответ.

Немецкая компания BioNTech также работала в этой области, когда сотрудничала с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

В начале пандемии Moderna заявила, что не будет обеспечивать соблюдение своих патентов против COVID-19, чтобы помочь другим разрабатывать собственные вакцины, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода. Но в марте 2022 года Moderna заявила, что ожидает от таких компаний как Pfizer и BioNTech соблюдение ее прав на интеллектуальную собственность. Компания заявила, что не потребует возмещения ущерба за любую деятельность до 8 марта 2022 года.

Добавим

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 сначала компании Pfizer/BioNTech в декабре 2020 года, а через неделю — компании Moderna.

Вакцина Moderna от COVID — ее единственный коммерческий продукт — принесла в этом году доход в размере 10,4 млрд долларов, в то время как вакцина Pfizer принесла около 22 млрд долларов.

Патентные иски – не редкость на ранних стадиях развития новой технологии.

Pfizer и BioNTech уже столкнулись с многочисленными судебными исками от других компаний, заявляющих, что вакцина партнерства нарушает их патенты.

Например, немецкая компания CureVac в июле также подала иск против BioNTech в Германии. В ответ BioNTech заявила, что ее работа оригинальна.

На Moderna также подали в суд за нарушение патентных прав в Соединенных Штатах.

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