Швейцария заморозила российские активы на сумму более 6 миллиардов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Правительство Швейцарии заморозило российские активы в размере около 5,75 миллиарда швейцарских франков (6,17 миллиарда долларов), которые попали под санкции. Сумма замороженных средств может расти, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Сегодня я впервые могу дать вам информацию о сумме замороженных средств. Сейчас SECO (Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, - ред.) сообщено о средствах и активах на общую сумму около 5,750 миллиардов швейцарских франков”, - сказал Эрвин Боллинджер, высокопоставленный чиновник SECO, что реализует надзор за санкциями.
Санкции включали и ряд объектов недвижимости в кантонах, которые служили туристическими курортами, сообщил он во время пресс-конференции.
"Приведенная цифра, превышающая 5 миллиардов франков, касается текущего момента. С поступлением новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС вполне вероятно, что цифра возрастет”, — говорится в сообщении.
Детали
Ранее SECO отказывалась оценивать размеры активов, замороженных или потенциально подвергнутых санкциям. Но нейтральная страна начала принимать санкции ЕС против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
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По оценкам швейцарского банковского лобби, банки страны владеют до 213 млрд долларами российского богатства. Тем не менее, Боллинджер заметил, что следует различать эту сумму от той, что подлежит санкциям.
“Не каждое физическое или юридическое лицо, которое попало под санкции, имеет активы в Швейцарии. И, с другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, одновременно находится в санкционных списках”, - подытожил он.
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