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Більше не нейтральні: Швейцарія запровадила проти Росії санкції

Більше не нейтральні: Швейцарія запровадила проти Росії санкції

Київ • УНН

 • 189006 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Швейцарія ввела такі ж санкції проти Росії, як і Європейський союз, незважаючи на свій нейтралітет. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"У зв'язку з триваючою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада ухвалили рішення прийняти пакети санкцій, введені Європейським союзом 23 і 25 лютого", – сказано в повідомленні Бундесрату.

Деталі

Швейцарія також запровадила негайні фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона надаватиме допомогу людям, які втекли до Польщі", – заявила Федеральна рада.

Швейцарія запропонувала Україні та Росії виступити посередником у мирному врегулюванні.

Додамо

24 лютого 2022 року Росія почала загарбницьке вторгнення в Україні. На тлі російської агресії Євросоюз ввів санкції, що передбачають заморожування активів президента Росії та міністра закордонних справ, а також торкнувся фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного секторів агресора.

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