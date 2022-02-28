Більше не нейтральні: Швейцарія запровадила проти Росії санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Швейцарія ввела такі ж санкції проти Росії, як і Європейський союз, незважаючи на свій нейтралітет. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"У зв'язку з триваючою військовою інтервенцією Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада ухвалили рішення прийняти пакети санкцій, введені Європейським союзом 23 і 25 лютого", – сказано в повідомленні Бундесрату.
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Швейцарія також запровадила негайні фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона надаватиме допомогу людям, які втекли до Польщі", – заявила Федеральна рада.
Швейцарія запропонувала Україні та Росії виступити посередником у мирному врегулюванні.
Додамо
24 лютого 2022 року Росія почала загарбницьке вторгнення в Україні. На тлі російської агресії Євросоюз ввів санкції, що передбачають заморожування активів президента Росії та міністра закордонних справ, а також торкнувся фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного секторів агресора.