Больше не нейтральны: Швейцария ввела против России санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Швейцария ввела такие же санкции против России, как и Европейский союз, несмотря на свой нейтралитет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"В связи с продолжающейся военной интервенциией России в Украину, 28 февраля, Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенных Европейским союзом 23 и 25 февраля", - сказано в сообщении Бундесрата.
Детали
Швейцария ввела немедленные финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет оказывать помощь людям, бежавшим в Польшу", - заявил Федеральный совет.
Швейцария предложила Украине и России выступить посредником в мирном урегулировании.
Добавим
24 февраля 2022 года Россия начала захватническое вторжение в Украину. На фоне российской агрессии Евросоюз ввел санкции, предусматривающие замораживание активов президента России и министра иностранных дел, а также коснулся финансового, энергетического, транспортного, технологического секторов агрессора.