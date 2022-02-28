Больше не нейтральны: Швейцария ввела против России санкции

Цитата

"В связи с продолжающейся военной интервенциией России в Украину, 28 февраля, Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенных Европейским союзом 23 и 25 февраля", - сказано в сообщении Бундесрата.

Детали

Швейцария ввела немедленные финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет оказывать помощь людям, бежавшим в Польшу", - заявил Федеральный совет.

Швейцария предложила Украине и России выступить посредником в мирном урегулировании.

Добавим

24 февраля 2022 года Россия начала захватническое вторжение в Украину. На фоне российской агрессии Евросоюз ввел санкции, предусматривающие замораживание активов президента России и министра иностранных дел, а также коснулся финансового, энергетического, транспортного, технологического секторов агрессора.