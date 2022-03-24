Швейцарія заморозила російські активи на суму понад 6 мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Уряд Швейцарії заморозив приблизно російські активи у розмірі 5,75 мільярда швейцарських франків (6,17 мільярда доларів), які потрапили під санкції. Сума заморожених коштів може зростати, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
“Сьогодні я вперше можу дати вам інформацію про суму заморожених коштів. Наразі SECO (Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань, - ред.) повідомлено про кошти та активи на загальну суму приблизно 5,750 мільярдів швейцарських франків”, - сказав Ервін Боллінджер, високопоставлений посадовець SECO, який реалізує нагляд за санкціями.
Санкції включали й низку об’єктів нерухомості в кантонах, які слугували туристичними курортами, повідомив він під час пресконференції.
“Наведена цифра, що перевищує 5 мільярдів франків, стосується поточного моменту. З надходженням нових повідомлень і потенційних доповнень до санкційних списків ЄС цілком імовірно, що цифра зросте”, — ідеться у повідомленні.
Раніше SECO відмовлялася оцінювати розміри активів, заморожених або потенційно підданих санкціям. Однак нейтральна країна почала приймати санкції ЄС проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше не нейтральні: Швейцарія запровадила проти Росії санкції
За оцінками швейцарського банківського лобі, банки країни мають до 213 мільярдів доларів російського багатства. Проте Боллінджер зауважив, що варто розрізняти цю суму від тієї, яка підлягає санкціям.
“Не кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має активи у Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами у Швейцарії, одночасно перебуває в санкційних списках”, - підсумував він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лондон ввів нові жорсткі санкції проти військової машини путіна: під ударом банки, олігархи та бізнес-еліти