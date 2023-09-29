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Швейцария выделила 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование Украины - Кулеба

Киев • УНН

 • 157080 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Федеральный совет Швейцарии выделил 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование в Украине в 2024-2027 годах. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил благодарность за такое решение. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Цитата

“Я благодарен Швейцарии за предоставление 100 миллионов швейцарских франков на гуманитарное разминирование в Украине в период с 2024 по 2027 год. Существенная помощь в очистке украинской земли от российских мин”, — заявил Кулеба.

Дополнительная сумма, объявленная в пятницу, позволит Швейцарии предоставить оборудование и обучение украинским саперам.

Напомним

Германия приветствует решение нейтральной Швейцарии открыть путь к продаже некоторых своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы, истощенные из-за помощи Украине.

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