Швейцарія продасть танки Leopard II Німеччині, щоб допомогти їй поповнити запаси після допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Німеччина привітала рішення нейтральної Швейцарії відкрити шлях до продажу деяких своїх танків Leopard II німецького виробництва, щоб допомогти відновити запаси, виснажені через допомогу Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
У лютому Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати деякі з 96 танків Leopard II, які вона зберігає, виробнику Rheinmetall AG.
Для дотримання швейцарських законів про нейтралітет Берлін запевнив Берн, що зброя не потрапить до Києва, а залишиться в Німеччині або в союзника з НАТО чи Європейського Союзу.
«Ми дуже раді та вдячні за це рішення», — сказав швейцарському телебаченню Мішель Флюгер, посол Німеччини у Швейцарії. «Нам потрібні ці танки, вони заповнять прогалини у нас і наших європейських партнерів».
Він виступив після того, як швейцарський парламент у вівторок схвалив виведення з експлуатації 25 танків Leopard II, що відкриває шлях для їх перепродажу Німеччині.
Кабінет міністрів Швейцарії тепер має офіційно підтримати експорт Leopard II до Німеччини, але очікується, що це буде формальністю після того, як міністр оборони Віола Амхерд заявила, що постачання танків до Німеччини відповідає швейцарському закону про нейтралітет, а також в інтересах країни. .
«Таким чином ми також можемо зробити внесок у безпеку в Європі і, таким чином, безпосередньо в безпеку нашої країни», – сказала міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд швейцарському мовнику SRF.
Доповнення
Громадська думка Швейцарії глибоко розділилася щодо поставок зброї в Україну, а блокування країною реекспорту викликало обурення деяких країн.
Запити Німеччини, Данії та Іспанії дозволити зброї швейцарського виробництва, яку вони раніше закупили, потрапити в Україну, були заблоковані Берном, посилаючись на нейтралітет Швейцарії, який запобігає відправці зброї прямо чи опосередковано комбатантам під час війни.
Купівля швейцарської зброї може стати важкою, якщо Берн не змінить свій закон про військові матеріали, заявив посол Німеччини Флюггер.
Нагадаємо
Федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарського концерну на продаж Україні 96 танків Leopard, через порушення політики нейтралітету держави.