Швейцария продаст танки Leopard II Германии, чтобы помочь ей пополнить запасы после помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Германия приветствовала решение нейтральной Швейцарии открыть путь к продаже некоторых своих танков Leopard II немецкого производства, чтобы помочь восстановить запасы, истощенные из-за помощи Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В феврале Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать некоторые из 96 танков Leopard II, которые она хранит, производителю Rheinmetall AG.
Для соблюдения швейцарских законов о нейтралитете Берлин заверил Берн, что оружие не попадет в Киев, а останется в Германии или у союзника по НАТО или Европейскому Союзу.
«Мы очень рады и благодарны за это решение», — сказал швейцарскому телевидению Мишель Флюгер, посол Германии в Швейцарии. «Нам нужны эти танки, они заполнят пробелы у нас и наших европейских партнеров».
Он выступил после того, как швейцарский парламент во вторник одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard II, что открывает путь для их перепродажи Германии.
Кабинет министров Швейцарии теперь должен официально поддержать экспорт Leopard II в Германию, но ожидается, что это будет формальностью после того, как министр обороны Виола Амхерд заявила, что поставки танков в Германию соответствует швейцарскому закону о нейтралитете, а также в интересах страны. .
«Таким образом мы также можем внести вклад в безопасность в Европе и, таким образом, непосредственно в безопасность нашей страны», – сказала министр обороны Швейцарии Виола Амхерд швейцарскому вещателю SRF.
Дополнение
Общественное мнение Швейцарии глубоко разделилось в отношении поставок оружия в Украину, а блокирование страной реэкспорта вызвало возмущение некоторых стран.
Запросы Германии, Дании и Испании позволить оружию швейцарского производства, которое они ранее закупили, попасть в Украину, были заблокированы Берном, ссылаясь на нейтралитет Швейцарии, который предотвращает отправку оружия прямо или косвенно комбатантам во время войны.
Покупка швейцарского оружия может стать трудной, если Берн не изменит свой закон о военных материалах, заявил посол Германии Флюггер.
Напомним
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос швейцарского концерна на продажу Украине 96 танков Leopard, из-за нарушения политики нейтралитета государства.