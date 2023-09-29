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Швейцарія виділила 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування України - Кулеба

Швейцарія виділила 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування України - Кулеба

Київ • УНН

 • 157083 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Федеральна рада Швейцарії виділила 100 мільйонів франків на гуманітарне розмінування в Україні в 2024-2027 роках. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність за таке рішення. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Цитата

“Я вдячний Швейцарії за надання 100 мільйонів швейцарських франків на гуманітарне розмінування в Україні в період з 2024 по 2027 рік. Суттєва допомога в очищенні української землі від російських мін”, — заявив Кулеба.

Додаткова сума, оголошена у п’ятницю, дозволить Швейцарії надати обладнання та навчання українським саперам.

Нагадаємо

Німеччина вітає рішення нейтральної Швейцарії відкрити шлях до продажу деяких своїх танків Leopard II німецького виробництва, щоб допомогти відновити запаси, виснажені через допомогу Україні.

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