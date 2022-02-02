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Швейцария отменила все ограничения, связанные с пандемией COVID-19

Швейцария отменила все ограничения, связанные с пандемией COVID-19

Киев • УНН

 • 26229 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Швейцария в среду начала ослаблять ограничения на пандемию коронавируса, поскольку исчезли опасения, что всплеск инфекций, вызванный вариантом Omicron, перегрузит систему здравоохранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство заявило, что карантин для людей, которые вступают в контакт с инфицированным человеком, и приказ о работе дома заканчиваются с полуночи, хотя оно, как и ранее, рекомендует людям работать из дома.

"Сегодня прекрасный день, - заявил президент страны Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне. - Мы видим свет в конце тоннеля".

Он добавил, что пандемия еще не закончилась, но может начаться новый этап, когда люди начнут возвращаться к нормальной жизни и учится жить с вирусом.

Правительство оставило в силе требование, чтобы люди с положительным результатом на COVID-19 находились в изоляции в течение пяти дней.

Для людей, которые въезжают в Швейцарию без вакцинации или выздоровления от COVID-19, было предложено отменить требование о тестировании на COVID-19 и сбор контактных данных.

Швейцария следует за другими странами, которые в последние дни ослабили свои ограничения, включая Финляндию, Великобританию, Ирландию и соседнюю Австрию, в стремлении вернуться к допандемической жизни.

Дополнение

Более 90% населения Швейцарии, что составляет 8,6 млн человек, получили прививку против COVID-19.

Несмотря на рекордно высокие показатели заражения, в больницах нет нагрузки пациентов, а заполняемость отделений интенсивной терапии снизилось, говорится в заявлении правительства.

В среду в Швейцарии и соседнем княжестве Лихтенштейн было зарегистрировано чуть более 41 000 новых случаев, в результате чего с начала пандемии общее количество случаев заболевания достигло 2,29 миллиона. От коронавируса умерло более 12 400 человек.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проявлять осторожность при снятии ограничений, отметив, что многие страны еще не достигли пика заболеваемости на Omicron.

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