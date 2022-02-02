Швейцарія скасувала всі обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Швейцарія в середу почала послаблювати обмеження на пандемію коронавірусу, оскільки зникли побоювання, що сплеск інфекцій, спричинений варіантом Omicron, перевантажить систему охорони здоров'я. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Уряд заявив, що карантин для людей, які вступають у контакт з інфікованою людиною, і наказ про роботу вдома закінчуються з півночі, хоча він, як і раніше, рекомендує людям працювати з дому.
"Сьогодні прекрасний день, - заявив президент країни Іньяціо Кассіс на пресконференції в Берні. - Ми бачимо світло в кінці тунелю".
Він додав, що пандемія ще не закінчилася, але може розпочатися новий етап, коли люди почнуть повертатися до нормального життя та вчиться жити з вірусом.
Уряд залишив у силі вимогу, щоб люди з позитивним результатом на COVID-19 перебували в ізоляції протягом п'яти днів.
Для людей, які в'їжджають до Швейцарії без вакцинації або одужання від COVID-19, було запропоновано скасувати вимогу про тестування на COVID-19 та збирання контактних даних.
Швейцарія слідує за іншими країнами, які останніми днями послабили свої обмеження, включаючи Фінляндію, Велику Британію, Ірландію та сусідню Австрію, у прагненні повернутися до допандемічного життя.
Доповнення
Більше 90% населення Швейцарії, що становить 8,6 млн осіб, отримали щеплення проти COVID-19.
Незважаючи на рекордно високі показники зараження, у лікарнях немає навантаження пацієнтів, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії знизилася, йдеться у заяві уряду.
У середу у Швейцарії та сусідньому князівстві Ліхтенштейн було зареєстровано трохи більше 41 000 нових випадків, внаслідок чого з початку пандемії загальна кількість випадків захворювання досягла 2,29 мільйона. Від коронавірусу померло понад 12 400 людей.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала виявляти обережність при знятті обмежень, зазначивши, що багато країн ще не досягли піку захворюваності на Omicron.