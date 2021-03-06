Швеция разработает цифровой сертификат вакцинации до июня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Швеция разработает цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 для международных поездок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
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“Швеция руководит разработкой цифровых сертификатов прививок. Сейчас у нас есть простая, безопасная и универсальная модель. Я предполагаю, что эти сертификаты о прививках будут готовы к лету”, - заявил министр цифрового развития Андерс Йгеман.
Йгеман сказал, что ожидает, что туристические компании и страны будут требовать в будущем подтверждения вакцинации на международном уровне. “Сегодня многие требуют подтверждения тестов на COVID-19, и по мере поступления вакцины логично, что они будут требовать сертификаты о вакцине”, — сказал он.
Детали
Сертификат также может быть использован для доступа к определенным событиям или услугам в Швеции.
Сертификат будет доступен с помощью цифровой идентификации и может быть сохранен на смартфоне или в цифровом кошельке. Его также можно прислать обычной почтой как бумажный документ или наклейку NFC, прикрепленную к паспорта владельца.
Будет прикреплен ключ шифрования, чтобы обеспечить проверку его подлинности на пограничном контроле.
Швеция зарегистрировала почти 685 000 случаев COVID-19 с момента начала пандемии. Количество смертей возросло до 13 003.
Напомним
Правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 в пределах Евросоюза к лету. Так называемые “зеленые” сертификаты о вакцинации от коронавируса должны обеспечить свободное и безопасное передвижение граждан в Евросоюзе.